Wiederholungstäterin ohne Führerschein

Am späten Samstagabend den 11.05.2025 wird eine Streife der Polizeiinspektion Bingen gegen 23:15 Uhr in Bingerbrück auf einen Pkw aufmerksam, der den Beamten schon hinreichend bekannt ist.

Die 36-jährige Fahrerin fiel nämlich bereits zum wiederholten Male dabei auf, wie sie ohne gültige Fahrerlaubnis ihren Pkw führte. So auch am heutigen Tage, da sie ihren Führerschein durch frühere verkehrsrechtliche Fehltritte bereits für eine bestimmte Zeit abgeben musste. Jetzt wartet ein Strafverfahren auf die 36-Jährige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell