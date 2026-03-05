Bingen
Wiederholungstäter erneut kontrolliert
Am 04.03.2026 befuhr eine Streife der Polizei Bingen gegen 22:25 Uhr die Mainzer Straße in Bingen Am Rhein und wurde hierbei auf einen an der Dienststelle vorbeifahrenden E-Scooter aufmerksam, dessen 17-jähriger Fahrer erst am Montag wegen nicht vorhandenem Versicherungsschutz sowie Drogenkonsums am Steuer auffiel.

Der Fahrer wurde erneut einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Gegensatz zur Fahrt von Montag war der E-Scooter nun versichert, beim Drogenkonsum ergab sich jedoch das gleiche Bild, der Fahrer zeigte Auffälligkeiten und räumte einen zeitnahen Konsum ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und erneut eine Blutprobe entnommen. Der Verkehrssünder wird sich nun mit einer Verdopplung des Bußgelds auf etwa 1000EUR auseinandersetzen müssen.

