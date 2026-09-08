Polizeiinspektion Kirn
wiederholte Polizeipräsenz im Marumpark
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Bad Sobernheim, Marumpark (ots) - Nachdem zuletzt Beschwerden durch Anwohnende über die Zustände im Marumpark bekannt wurden, führten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle auch am heutigen Tag in den frühen Abendstunden Kontrollen an der benannten Örtlichkeit durch.


Hierbei wurde ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer festgestellt, dessen Gefährt ohne gültigen Versicherungsschutz geführt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.
Bei den übrigen kontrollierten Personen hatten die Einsatzkräfte keine Beanstandungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


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