wiederholte Polizeipräsenz im Marumpark

Hierbei wurde ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer festgestellt, dessen Gefährt ohne gültigen Versicherungsschutz geführt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.
Bei den übrigen kontrollierten Personen hatten die Einsatzkräfte keine Beanstandungen.
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