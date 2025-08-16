Widerstand nach Streitigkeit - Einsatz von Taser - Beamter leicht verletzt



Beim Eintreffen der Beamten trafen diese auf die beiden 26- und 27 jährigen Beteiligten, die sich in einer Auseinandersetzung befanden.

Hier kam es zuvor bereits zu einem Körperverletzungsdelikt unter der Beteiligung von weiteren Personen.

Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen leisteten beide Personen Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt, er blieb jedoch dienstfähig.

Zur Unterbindung weiterer Angriffe musste der Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgeräts ("Taser") bei dem 26-Jährigen erfolgen.

Beide Personen wurden anschließend zur Dienststelle verbracht. Einer der Beteiligten wurde dem Gewahrsam zugeführt.

Gegen beide wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sowie weiterer Delikte ermittelt.



