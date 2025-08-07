Widerstand nach Platzverweis - Frau vorübergehend in Gewahrsam genommen

Am Mittwoch, den 06.08.2025 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Bereich der Mannheimer Straße / Fußgängerzone, nachdem eine Frau einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen war.





Die Einsatzkräfte wurden zuvor wegen einer auffälligen Personengruppe verständigt.

Vor Ort wurde den Personen ein Platzverweis ausgesprochen.

Die 36-jährige Frau erschien ca. eine halbe Stunde später jedoch erneut an der Örtlichkeit. Da sie sich zunehmend unkooperativ zeigte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Dabei leistete sie Widerstand, wodurch zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden.



Gegen sie werden nun Strafanzeigen wegen Tätlichen Angriffs, Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung gefertigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell