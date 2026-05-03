Im Rahmen der Streitschlichtung wird ein 41 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen zunehmend aggressiver und geht mit Fäusten auf die eingesetzten Beamten los. Erst mit Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte kann der Mann in Gewahrsam genommen werden. Darüber hinaus beleidigt er die Beamten fortlaufend. Glücklicherweise wird weder der Aggressor, noch einer der Beamten verletzt.
Ihn erwartet nun u.a. ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.
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Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch einen 41-jähriger Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen
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