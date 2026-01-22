Widerstand gegen vier Polizeibeamte



Zunächst soll eine randalierende Person, welche zuvor mit dem Zug, ohne gültiges Zugticket mit dem Zug gefahren ist und verbal auffällig wurde, einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Als der männliche Beschuldigte durch die vier eingesetzten Beamten durchsucht werden soll, versucht dieser sich fußläufig der Personenkontrolle zu entfernen. Daraufhin muss der Beschuldigte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Gegen die Maßnahme der Polizeikräfte wehrt sich der Beschuldigte vehement und beleidigt die eingesetzten Beamten durchgehend. Die Polizeibeamten können die Lage schnell unter Kontrolle bringen.

Es werden verschiedene Strafanzeigen gegen den Beschuldigten gefertigt. Dem Beschuldigten wird eine Blutprobe entnommen und wird danach aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell