Bad Kreuznach
Widerstand gegen vier Polizeibeamte
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Mittwoch, den 21.01.2026 gegen 20:14 Uhr kommt es auf dem Europaplatz in 55543 Bad Kreuznach zu einem Einsatz der Polizei Bad Kreuznach.

Lesezeit 1 Minute


Zunächst soll eine randalierende Person, welche zuvor mit dem Zug, ohne gültiges Zugticket mit dem Zug gefahren ist und verbal auffällig wurde, einer Personenkontrolle unterzogen werden.
Als der männliche Beschuldigte durch die vier eingesetzten Beamten durchsucht werden soll, versucht dieser sich fußläufig der Personenkontrolle zu entfernen. Daraufhin muss der Beschuldigte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Gegen die Maßnahme der Polizeikräfte wehrt sich der Beschuldigte vehement und beleidigt die eingesetzten Beamten durchgehend. Die Polizeibeamten können die Lage schnell unter Kontrolle bringen.
Es werden verschiedene Strafanzeigen gegen den Beschuldigten gefertigt. Dem Beschuldigten wird eine Blutprobe entnommen und wird danach aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region