Widerstand durch 32 Jahre alten Mann in der Fußgängerzone in Bad Kreuznach - Polizeibeamter der PI Bad Kreuznach leicht verletzt

Dem zuvor gegenüber Passanten durch sein aggressives Verhalten auffällig gewordenen Mann sollten aufgrund seines aufbrausenden Verhaltens Handfesseln angelegt werden. Im Rahmen der folgenden Auseinandersetzung spuckte, schlug und trat der Mann um sich und traf einen 23 Jahre alten Polizeibeamten der PI Bad Kreuznach am Knie. Dieser verblieb glücklicherweise dienstfähig. Der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stehende Aggressor wurde zunächst hiesiger Dienststelle und im Anschluss einer psychischen Fachklinik zugeführt. Das Einsatzgeschehen wurde von mehreren Schaulustigen mittels Smartphone gefilmt.
