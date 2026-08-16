Wenn die Hitze zu Kopf steigt? - Kuriose Einsätze beschäftigen die Polizei

Fest steht jedoch: Am Sonntagvormittag (16.08.2026) hatten die Einsatzkräfte in Bad Kreuznach und Umgebung gleich mehrfach mit eher ungewöhnlichen Sachverhalten zu tun.



Gegen 09:30 Uhr wurde die Polizei zunächst zum Bahnhofsvorplatz gerufen. Dort pöbelte eine 31-jährige Frau offenbar grundlos mehrere Personen an. Die bereits polizeibekannte Frau fällt regelmäßig durch ähnlich gelagerte Vorfälle auf. Die Beamten erteilten ihr einen Platzverweis, dem sie schließlich nachkam.



Wenig später meldeten Passanten einen Mann, der in der Innenstadt mehrere Messer schleifen würde. Die Einsatzkräfte trafen den 54-Jährigen an und kontrollierten ihn. Tatsächlich führte er drei Messer mit sich, darunter auch Messer, deren Besitz beziehungsweise Führen waffenrechtlich nicht erlaubt war. Darüber hinaus fanden die Beamten bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel. Messer und Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Der Verantwortliche konnte sich nicht erklären, warum seine Schleiftätigkeit bei einigen Passanten für ein ungutes Gefühl sorgte.



Für einen weiteren ungewöhnlichen Einsatz sorgte ein 40-jähriger Mann, der - u.a. mit Anzug und Krawatte bekleidet - ein Wettbüro betrat. Anstatt dort eine Wette abzugeben, begab er sich in einen Lagerraum und verrichtete dort seine Notdurft. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten zeigte er sich zunächst wenig einsichtig. Nach einem eindringlichen Gespräch beseitigte er seine Hinterlassenschaft schließlich selbst. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem erhielt er einen Platzverweis sowie ein Hausverbot. Dies nahm der Mann grinsend zur Kenntnis und erklärte, er wolle ohnehin noch auf eine Hochzeit gehen.



Auch im Bad Kreuznacher Umland waren die Beamten als Streitschlichter gefragt. Hintergrund war ein bereits länger schwelender Nachbarschaftsstreit, der sich offenbar an der musikalischen Betätigung eines orgelspielenden Sohnes entzündet hatte. Beide Parteien warfen sich gegenseitig vor, in den vergangenen Wochen mit lauter Musik provoziert zu haben. Am Sonntag eskalierte die Auseinandersetzung schließlich: Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die Beteiligten mit einer Eisenstange beziehungsweise Pfefferspray aufeinander los. Zudem sollen diverse Beleidigungen gefallen sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die eingesetzten Beamten versuchten vor Ort, die Gemüter zu beruhigen und den Streit zu schlichten.

Ob die ungewöhnliche Häufung der Einsätze mit den hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage zusammenhing, bleibt Spekulation. Die Polizei kann daher nur empfehlen: einen kühlen Kopf bewahren - auch wenn das Thermometer etwas anderes nahelegt.



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