Warnung vor falschen Polizeibeamten in Bingen – Zwei erfolgreiche Betrugsfälle in Gaulsheim am heutigen Nachmittag

Am heutigen Nachmittag kam es bereits zu zwei vollendeten Taten, bei denen Täter Schmuck von Bürgerinnen und Bürgern erbeuten konnten.

In beiden Fällen gaben sich die bislang unbekannten Täter am Telefon als Polizeibeamte aus und täuschten Einbrüche in der Nachbarschaft vor. Unter dem Vorwand, Schmuck und andere Wertgegenstände vor einem drohenden Einbruch sichern zu müssen, wurden die Opfer dazu gebracht, ihre Besitztümer an vermeintliche Polizeimitarbeiter zu übergeben. Diese erschienen anschließend an den Wohnanschriften und nahmen den Schmuck entgegen.



Die Polizei stellt klar: Echte Polizeibeamte fordern niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen zur „Sicherung“.



Wichtige Hinweise der Polizei:



Geben Sie am Telefon keine Auskunft über persönliche oder finanzielle Verhältnisse!



Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – legen Sie im Zweifel einfach auf!



Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen!



Kontaktieren Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über die bekannte Notrufnummer 110!



Sprechen Sie mit Angehörigen und Nachbarn über diese Betrugsmasche, insbesondere mit älteren Mitmenschen!



Die Polizei bittet die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit. Hinweise zu verdächtigen Anrufen oder Personen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

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