Waldbrand bei Trechtingshausen – Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise



Vor Ort brannte eine Waldfläche im Ausmaß von etwa 50 x 50 Metern. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der eingesetzten Feuerwehren konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert und der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen kann eine fahrlässige Inbrandsetzung jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Wichtiger Hinweis der Polizei zur aktuellen Wetterlage

Aufgrund der herrschenden Trockenheit und der damit verbundenen hohen Brandgefahr bittet die Polizei eindringlich darum, jegliches offenes Feuer sowie das Rauchen in Wald- und Wiesenbereichen strikt zu vermeiden.



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