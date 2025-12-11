Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß in Bad Sobernheim

Zur gleichen Zeit näherte sich eine 29-jährige Fahrerin eines Opel, die die Meddersheimer Straße aus Richtung Meddersheim kommend in Richtung Bahnhofstraße befuhr.



An der Einmündung zur Meddersheimer Straße missachtete der 77-Jährige das Verkehrszeichen 205 ("Vorfahrt achten") und übersah das von links kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeug der 29-Jährigen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.



Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Den Unfallverursacher erwartet ein empfindliches Bußgeld.



