Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß in Bad Sobernheim

Zur gleichen Zeit näherte sich eine 29-jährige Fahrerin eines Opel, die die Meddersheimer Straße aus Richtung Meddersheim kommend in Richtung Bahnhofstraße befuhr.
An der Einmündung zur Meddersheimer Straße missachtete der 77-Jährige das Verkehrszeichen 205 ("Vorfahrt achten") und übersah das von links kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeug der 29-Jährigen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Den Unfallverursacher erwartet ein empfindliches Bußgeld.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Kirn
Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K
Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell
Zur gleichen Zeit näherte sich eine 29-jährige Fahrerin eines Opel, die die Meddersheimer Straße aus Richtung Meddersheim kommend in Richtung Bahnhofstraße befuhr.