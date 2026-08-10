Kirn
Vollsperrung der Obersteiner Straße in Kirn
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Aufgrund notwendiger Arbeiten an einem Wohnhaus, die im Zusammenhang mit der Statik des Gebäudes stehen, muss die Obersteiner Straße in 55606 Kirn voraussichtlich ab sofort bis Dienstag, den 11.08.2026, gegen 18:00 Uhr, in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

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Die Sperrung ist aus Sicherheitsgründen erforderlich, um eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern sowie Anwohnern während der durchzuführenden Arbeiten auszuschließen.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den gesperrten Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren und die eingerichtete Verkehrsführung sowie die örtliche Beschilderung zu beachten.

Die Dauer der Sperrung kann sich abhängig vom Verlauf der Arbeiten ändern. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die notwendigen Verkehrsmaßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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