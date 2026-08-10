Die Sperrung ist aus Sicherheitsgründen erforderlich, um eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern sowie Anwohnern während der durchzuführenden Arbeiten auszuschließen.
Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den gesperrten Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren und die eingerichtete Verkehrsführung sowie die örtliche Beschilderung zu beachten.
Die Dauer der Sperrung kann sich abhängig vom Verlauf der Arbeiten ändern. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die notwendigen Verkehrsmaßnahmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Kirn
Telefon: 06752 156-0
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Vollsperrung der Obersteiner Straße in Kirn
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