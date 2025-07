Vollsperrung der B41 - Bärenbach

Am Morgen des 11.07.2025, gegen 06:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B41 in Höhe Bärenbach.

Die Fahrbahn der B41 muss für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.



Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein 38-jähiger Fahrer eines PKW die B41 in Fahrtrichtung Kirn. Vor der Abfahrt Bärenbach kommt der Fahrer ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen eine Felswand.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell