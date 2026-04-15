Vollsperrung aufgrund eines Verkehrsunfalls, mit leicht verletzter Person, auf der L236 zwischen Windesheim und Waldlaubersheim





Ein 52-jähriger VW Polo Fahrer befuhr die L236 aus Richtung Windesheim kommend in Fahrtrichtung Waldlaubersheim. Ein 58-jähriger Hyundai Fahrer befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der VW Polo Fahrer zu weit nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden Hyundai.



Infolge des Zusammenstoßes verlor der Unfallverursacher die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und überschlug sich. Der entgegenkommende Pkw wurde ebenfalls in Richtung Gegenfahrbahn abgedrängt, konnte jedoch kurz vor einem Baum am Fahrbahnrand zum Stillstand gebracht werden.



Ersthelfer befreiten den Fahrer des überschlagenen Fahrzeugs aus seinem Pkw. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.



Die Polizei übernahm die Verkehrsunfallaufnahme, regelte den Verkehr und veranlasste die Bergung der Fahrzeuge durch einen Abschleppdienst.



Die L236 musste für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



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