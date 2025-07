Vollbrand eines Transporters

Völlig ausgebrannt ist ein Transporter am Donnerstagnachmittag in der Herrenstraße in Simmertal.

Das Fahrzeug war in einer Hofeinfahrt geparkt und fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Der 60-jährige Fahrer, welcher sich in unmittelbarer Nähe befand, bemerkte den Brand und fuhr das Fahrzeug von der dortigen Hauswand wenige Meter auf die Fahrbahn in die dortige Sackgasse, um weiteren Schaden am Haus zu verhindern. Das Fahrzeug brannte schließlich vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro

Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und kam mit Verbrennungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Eine große Anzahl an Rettungskräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und die Polizei waren im Einsatz.



