versuchtes Raubdelikt im öffentlichen Raum

Bad Kreuznach - Wormser Straße (ots) - Am 12.03.2025 gegen 08:30 Uhr versuchte ein 25 Jahre alter Mann aus der Stadt Bad Kreuznach einem 32 Jahre alten Mann aus der VG Kirchheimbolanden in der Wormser Straße in Bad Kreuznach das mitgeführte Mobiltelefon mit Gewalt zu entwenden.