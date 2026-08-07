Staudernheim
Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am heutigen Tag kam es zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Staudernheim.



Bislang unbekannte Täter verschafften sich vermutlich mittels Aufhebeln einer Kellertür Zugang zum Wohnhaus. Hierbei entstand Sachschaden an der Tür. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, welche zur besagten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der zuständigen Dienststelle in Kirn in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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