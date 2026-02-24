Versuchter Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach

Bislang unbekannte Täter verursachten Hebelbeschädigungen an einer Balkontür. Das Eindringen in das Objekt gelang nicht.

Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum vom 20.02.2026, 16:00 bis 22.02.2026, 15:00 Uhr.



Zeugen, die zu der Tat sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.



In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.



