Versuchter Raub vor Supermarkt in Bingerbrück

Ein Kunde verlor beim Verlassen des Marktes seine Geldbörse, aus der Bargeld zu Boden fiel. Während der Geschädigte das Bargeld an sich nahm, versuchte ein 39-jähriger Mann unter Anwendung körperlicher Gewalt, dieses zu erlangen.

Der Geschädigte wehrte den Angriff ab, indem er den Tatverdächtigen schlug. Dieser gelangte nicht in den Besitz des Bargeldes. Unbeteiligte Passanten trennten die beiden Beteiligten bis zum Eintreffen der Polizei.

Der Geschädigte blieb unverletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell