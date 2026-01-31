versuchter Einbruchsdiebstahl in Nußbaum - Zeugenaufruf!

Bislang unbekannte Täter versuchten sich durch Aufhebeln der Terassentür Zugang zu dem Anwesen zu verschaffen, während die Bewohner nicht anwesend waren.
Der Einbruch scheiterte jedoch, sodass die Täter nicht in das Objekt gelangten. Es entstand Sachschaden an der Terassentür.
Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.
