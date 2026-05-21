Bad Kreuznach
Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Tatverdächtiger festgenommen
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 21.05.2026 gegen 03:14 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie eine männliche Person versuchte, einen Zigarettenautomaten in der Pfeiffergasse aufzubrechen.



Dank der guten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige im unmittelbaren Nahbereich durch eine Streifenbesatzung angetroffen und festgenommen werden.

Gegen den 25-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren