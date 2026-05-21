Dank der guten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige im unmittelbaren Nahbereich durch eine Streifenbesatzung angetroffen und festgenommen werden.
Gegen den 25-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Kreuznach
Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ
Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell
Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Tatverdächtiger festgenommen