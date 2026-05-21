Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Tatverdächtiger festgenommen

Am 21.05.2026 gegen 03:14 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie eine männliche Person versuchte, einen Zigarettenautomaten in der Pfeiffergasse aufzubrechen.





Dank der guten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige im unmittelbaren Nahbereich durch eine Streifenbesatzung angetroffen und festgenommen werden.



Gegen den 25-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell