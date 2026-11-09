Verstärkte Verkehrskontrollen in Bad Kreuznach: Drogenfahrt und weitere Verstöße festgestellt.

Im Fokus stand dabei insbesondere die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge sowie die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmenden.



Gegen 21:30 Uhr kontrollierten die eingesetzten Beamten in Weinsheim einen Motorroller. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Hinterreifen keinerlei Profil mehr aufwies. Gerade in der aktuellen nasskalten und regnerischen Jahreszeit ist eine ausreichende Profiltiefe der Reifen besonders wichtig, um auch auf nasser Fahrbahn eine möglichst gute Haftung und Fahrsicherheit zu gewährleisten. Mit dem 17-jährigen Fahrzeugführer wurde daraufhin ein verkehrserzieherisches Gespräch geführt um ihn auf die Gefahren hinzuweisen.



Um 22:20 Uhr wurde ein grauer Audi A3 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass technische Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen wurden, durch die der vorschriftsmäßige Zustand des Pkw verändert wurde. Eine erforderliche Begutachtung und Abnahme der Veränderungen lag nicht vor. Dies führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges. Gegen den 22-jährigen Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Vorgang wird an die zuständigen Behörden weitergeleitet.



Um 22:40 Uhr kontrollierten die Beamten im Bereich der Straße Brückes in Bad Kreuznach eine 44-jährige E-Scooter-Fahrerin. Bei der Überprüfung ihrer Fahrtüchtigkeit ergaben sich Anhaltspunkte, die auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hindeuten könnten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte diesen Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppen Kokain und Amphetamin. Darüber hinaus fanden die Beamten bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks eine geringe Menge einer weißen Pulversubstanz, bei der es sich möglicherweise um Betäubungsmittel handeln könnte.



Gegen die 44-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sie wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt mit ihrem E-Scooter wurde ihr untersagt.



Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, vor Fahrtantritt den technischen Zustand ihrer Fahrzeuge zu überprüfen. Mit Blick auf die zunehmend winterlichen Straßenverhältnisse sollte insbesondere auf eine geeignete Bereifung geachtet werden.



Zudem gilt: Wer unter dem Einfluss von Alkohol, Betäubungsmitteln, starken Medikamenten oder anderen berauschenden Substanzen steht, ist nicht in der Lage ein Fahrzeug sicher zu führen und sollte daher nicht am Straßenverkehr teilnehmen.



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