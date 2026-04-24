Versammlung anlässlich "Fridays for Future"

Bingen am Rhein (ots) - Am Freitagnachmittag, den 24.04.2026, fand in Bingen am Rhein ein durch die Versammlungsbehörde genehmigter Aufzug unter dem Motto "Fridays for Future - Kein Rückschritt bei deutscher Klimapolitik, erneuerbare Energien statt Gas" statt.



Nach einer Auftaktkundgebung um 15:00 Uhr am Speisemarkt setzte sich der Aufzug mit etwa 50 Teilnehmenden entlang der angemeldeten Strecke über die Kapuzinerstraße, Mainzer Straße, Espenschiedstraße, Vorstadt, den Fruchtmarkt, die Amtsstraße sowie die Basilikastraße wieder zurück zum Speisemarkt in Bewegung.

Dort fand gegen 16:00 Uhr die Abschlusskundgebung statt. Die Versammlung wurde gegen 16:30 Uhr offiziell beendet.

Der Aufzug verlief auflagenkonform und störungsfrei. Zwischenfälle wurden nicht festgestellt. In der Innenstadt herrschte bei guten Wetterbedingungen ein reges Publikumsaufkommen.



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