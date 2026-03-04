Vermisster 64-Jähriger tot aus Nahe geborgen

Bad Sobernheim/Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstag, 03.03.2026, wurde der Polizei gegen kurz nach 17:30 Uhr von einer Kanufahrerin, die auf der Nahe zwischen Niederhausen und Oberhausen unterwegs war, eine leblose Person in Ufernähe gemeldet.





Umgehend machten sich Einsatzkräfte auf den Weg und bargen den Leichnam. Aufgrund der Gesamtumstände, der Personenbeschreibung und Bekleidung dürfte es sich um den 64-jährigen Vermissten aus Idar-Oberstein handeln, der am 29.01.2026, während Arbeiten im Bereich des Wehrs "Im Gefach" in Bad Sobernheim verunglückte und seitdem vermisst war.



Die Ermittlungen hierzu dauern noch an und werden durch die Kriminalpolizei Bad Kreuznach geführt.



