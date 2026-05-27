Vermisstensuche nach 76-jährigem Mann - Polizei bittet um Hinweise

Der Mann ist dement und derzeit unbekannten Aufenthalts.



Die umfangreichen Suchmaßnahmen der Einsatzkräfte dauern weiterhin an. In den frühen Morgenstunden wurde das Suchgebiet bereits mittels Polizeihubschrauber abgesucht. An den Suchmaßnahmen beteiligt sind Kräfte der Polizei Bingen, der Freiwilligen Feuerwehr Bingen sowie eine Rettungshundestaffel. Der Vermisste konnte bislang nicht aufgefunden werden.



Aufgrund seiner Demenzerkrankung ist davon auszugehen, dass sich der 76-Jährige in einer hilflosen Lage befinden könnte. Der Vermisste entfernte sich nach bisherigen Erkenntnissen fußläufig vom Krankenhaus. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass er im weiteren Verlauf öffentliche Verkehrsmittel genutzt hat.



Personenbeschreibung:



ca. 175 cm groß; schlanke Statur; grünes T-Shirt; graue kurze Hose oder beige lange Hose; Schlappen / Sandalen



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalinspektion Bad Kreuznach oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell