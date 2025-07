Vermisstensuche in Bingen

Der Vermisste begab sich demnach am Morgen auf einen Spaziergang Richtung Waldalgesheim, von welchem er bis dato noch nicht zurückgekehrt ist. Der 84-Jährige leidet unter einsetzender Demenz und hat eine Sehschwäche. Er ist ca. 170 cm groß, schlank und hat eine Glatze. Er trägt einen braunen Hut und grüne Jägerkleidung. Die Suchmaßnahmen laufen derzeit unter Federführung der Kriminalinspektion Bad Kreuznach auf Hochtouren. Auch ein Polizeihubschrauber wird zur Vermisstensuche eingesetzt werden.



Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten werden an die Kriminalpolizei in Bad Kreuznach unter der 0671 8811 0 oder an die Polizeiinspektion Bingen unter der 06721 905 0 erbeten.



Sollten sie die Person sehen, sprechen sie sie an, ob sie Hilfe benötigt. Wenn sie zweifeln, rufen sie die Polizei unter den o.g. Nummern oder der 110 an!



