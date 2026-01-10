Vermisstensuche in Bingen-Bingerbrück erfolgreich beendet

Die Polizei leitete umgehend Suchmaßnahmen ein. Diese wurden durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers, eines Polizeihundes, des kommunalen Vollzugsdienstes sowie durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bingen unterstützt. Der Vermisste konnte noch am selben Nachmittag im Stadtgebiet wohlbehalten angetroffen und anschließend an die Erziehungsberechtigte übergeben werden.



