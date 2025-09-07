Vermisstensuche endet erfolgreich

Auslöser für die Suche war ein 72-Jähriger an Demenz leidender Altenheimbewohner, welcher gegen 20:00 Uhr als vermisst gemeldet wurde. Durch zahlreiche Kräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei wurde unter Zuhilfenahme von Drohnen, ausgestattet mit Wärmebildkameras, nach der Person gesucht. Gegen 00:58 Uhr konnte durch den Polizeihubschrauber, welcher ebenfalls in die Suchmaßnahmen eingebunden war, der Vermisste zwar leicht unterkühlt, aber ansprechbar und ohne sichtliche Verletzungen aufgefunden und an den Rettungsdienst übergeben werden.



