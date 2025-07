Vermisstensuche Bingen -Fahndungsrücknahme

Der Vermisste konnte durch Einsatzkräfte in hilfloser Lage neben einem Feldweg liegend in der Gemarkung Bingen aufgefunden werden.



Der leicht verletzte Mann wird derzeit durch den Rettungsdienst versorgt. Neben diversen Einsatzkräften des PP Mainz, des PP Einsatz, Logistik und Technik, waren auch Kräfte der Feuerwehr, sowie die Rettungshundestaffel des DRK im Einsatz.



Wir bedanken uns ausdrücklich bei der Bevölkerung und den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für die Unterstützung!



