Vermisste 13-Jährige angetroffen

Juni 2025) öffentlich nach einer 13-Jährigen gesucht, sie war seit Dienstag vermisst worden (wir berichteten). Das Mädchen wurde am Nachmittag wohlbehalten am Hauptbahnhof in Kaiserslautern angetroffen und in die Obhut ihrer Eltern übergeben.



Hinweis zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz, die Pressemitteilung im Presseportal und die Meldungen in den Social-Media-Kanälen der Polizei haben wir gelöscht. Falls Sie das Foto der Betroffenen beziehungsweise ihren Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese Daten ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0631 369-10022

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell