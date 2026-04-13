Verkehrsunfallstatistik 2025 der Polizeiinspektion Kirn

Kirn (ots) -



Die Polizeiinspektion Kirn legt das Verkehrsunfalllagebild für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2025 vor.

Die Auswertung zeigt für das Jahr 2025 eine insgesamt positive Entwicklung des Unfallgeschehens im Dienstgebiet.

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 990 Verkehrsunfälle registriert. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang um 110 Unfälle beziehungsweise 10 Prozent. Nach einem Höchststand im Jahr 2023 mit 1.187 Verkehrsunfällen ist damit im zweiten Jahr in Folge eine deutliche Abnahme festzustellen. 2025 stellt zugleich den niedrigsten Wert im Fünfjahresvergleich dar (2021: 1.063;

2022: 1.101; 2023: 1.187; 2024: 1.100; 2025: 990). Die Gesamtentwicklung ist somit als erfreulich zu bewerten.



Auch bei den Verkehrsunfällen mit Personenschaden ist ein rückläufiger Trend erkennbar. Im Jahr 2025 ereigneten sich 74 Unfälle mit verletzten oder getöteten Personen. Das sind 19 Fälle weniger

als 2024 (-20,4 Prozent). Nach einem Höchststand im Jahr 2023 mit 98 Unfällen liegt das Niveau nun wieder nahezu auf dem Stand von 2021 (71 Fälle). Der Anteil der Unfälle mit Personenschaden an allen Verkehrsunfällen beträgt 2025 7,5 Prozent.

Die Zahl der verunglückten Personen - also Getötete sowie Schwer- und Leichtverletzte - sank ebenfalls deutlich.

Insgesamt wurden im Jahr 2025 94 Personen im Straßenverkehr verletzt oder getötet. Dies entspricht einem Rückgang um 21 Personen beziehungsweise 18,3 Prozent gegenüber 2024. Auch hier war 2023 mit 124 Verunglückten der Höchstwert im Fünfjahreszeitraum. Die aktuelle Entwicklung nähert sich wieder dem Niveau von 2021 (88 Personen) an.

Im Detail wurden im Jahr 2025 zwei Personen tödlich verletzt, 15 Personen erlitten schwere Verletzungen und 77 Personen wurden leicht verletzt. Besonders deutlich ist der Rückgang bei den

tödlich Verunglückten um mehr als die Hälfte gegenüber 2024, sowie bei den Schwerverletzten (-28,6 Prozent). Insgesamt hat sich somit nicht nur die Anzahl der Unfälle, sondern auch die Schwere der

Unfallfolgen verringert.

Ein Schwerpunkt im Unfallgeschehen bleibt weiterhin der Bereich der Wildunfälle. Mit 320 Fällen

entfallen 32,3 Prozent aller registrierten Verkehrsunfälle auf Zusammenstöße mit Wild. Obwohl hier

überwiegend Sachschäden entstehen, bleibt dieser Bereich zahlenmäßig die häufigste Unfallursache. Rückgänge sind hingegen bei Geschwindigkeitsverstößen, Abstandsverstößen sowie bei Unfällen mit motorisierten Zweirädern zu verzeichnen.

Bei Unfällen unter Beteiligung von Kindern (0-14 Jahre) wurden 2025 insgesamt fünf Verkehrsunfälle registriert. Dabei verunglückten elf Kinder. Erfreulich ist, dass kein Kind tödlich verletzt wurde. Ein Kind erlitt schwere Verletzungen, zehn Kinder wurden leicht verletzt.

Die Altersgruppe der jungen Fahrenden (18-24 Jahre) bleibt eine relevante Risikogruppe. 2025 waren junge Fahrerinnen und Fahrer an 165 Verkehrsunfällen beteiligt. Dabei verunglückten 17 junge Menschen. Der Anteil der Hauptverursacher in dieser Altersgruppe liegt weiterhin auf hohem Niveau, was häufig auf nicht angepasste Geschwindigkeit, Fahrfehler und mangelnde Fahrerfahrung zurückzuführen ist.

Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren waren 2025 an 209 Verkehrsunfällen beteiligt. Dabei

verunglückten zehn Personen dieser Altersgruppe. Auch wenn hier ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr festzustellen ist, bleiben altersbedingte Einschränkungen ein relevanter Faktor im Unfallgeschehen.



Zusammenfassend zeigt das Verkehrsunfalllagebild 2025 für den Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Kirn eine insgesamt positive Entwicklung. Die Gesamtunfallzahlen sind ebenso rückläufig wie die Zahl der Unfälle mit Personenschaden und der verunglückten Personen.

Insbesondere die deutliche Reduzierung schwerer Unfallfolgen ist hervorzuheben. Präventionsarbeit und gezielte Verkehrsüberwachung, insbesondere Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt und Kontrolle der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern, bleiben für die Polizei Kirn weiterhin zentrale Bausteine zur nachhaltigen Verbesserung der Verkehrssicherheit.



Die Polizeiinspektion Kirn wünscht allen eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr.



Für weitere Fragen informieren Sie sich bitte auf der Webseite der Polizeiinspektion Kirn, oder nehmen telefonischen oder persönlichen Kontakt zur hiesigen Dienststelle auf.



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