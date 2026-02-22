Rüdesheim
Verkehrsunfallflucht
Am Sonntag, 22.02.2026, gegen 16.40 Uhr wurden in der Soonstraße durch einen Verkehrsunfall drei Verteilerkästen durch einen noch unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.


Aufgrund der Spurenlage vor Ort konnte ermittelt werden, dass der noch unbekannte Verursacher die Industriestraße befuhr und an der Einmündung zur Soonstraße aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Verteilerkästen stieß. Danach wurde die Fahrt vermutlich in Fahrtrichtung Leopold-Orth-Straße fortgesetzt.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

