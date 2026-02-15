Der entgegenkommende PKW setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Aufgrund des bevorstehenden Fastnachtsumzugs waren viele Fahrzeuge in der Steinhardter Straße geparkt, sodass die Fahrbahnbreite verengt war.
Zum Unfallzeitpunkt befanden sich zahlreiche Passanten im Bereich der Unfallstelle. Die Polizei bittet diese sowie weitere mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben könne, sich bei der Polizei zu melden.
Verkehrsunfallflucht
