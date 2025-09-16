Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Auf Höhe einer dort befindlichen Baustelle (Engpass) unweit des Kreisverkehrs missachtete der Fahrer eines roten Transporters den Vorrang des entgegenkommenden PKWs, welcher stadtauswärts unterwegs war. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Fahrzeugführerin des PKWs nach rechts ausweichen und stieß hierbei gegen ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Der Fahrer des Transporters entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit stadteinwärts, an seinem Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Man erkannte von ihm lediglich graumeliertes Haar und wildes Gestikulieren.



Zeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



