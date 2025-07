Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am 16.07.2025 ereignete sich im Zeitraum zwischen 07:00 und 13:23 Uhr im Bereich der Hafenstraße auf Höhe der Hausnummer 47 in Bingen eine Verkehrsunfallflucht.



Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, welcher durch den Zusammenstoß erheblich im Bereich seiner Fronstoßstange beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Anwohner und Zeugen, welche im genannten Zeitraum etwaige Beobachtungen getätigt haben, die im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.



