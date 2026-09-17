Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bingen (ots) –



Am 03.09.2026 kam es im Zeitraum von 08:00 bis 15:00 in Bingen in der Dr.Sieglitz-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.



Nach derzeitigen Erkenntnissen parkte die Geschädigte ihr Fahrzeug, einen weißen Hyundai i30, ordnungsgemäß auf der rechten Fahrbahnseite ab. Als die Fahrzeugführerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am Fahrzeugheck fest.

Ein Verursacher konnte vor Ort nicht festgestellt werden.



Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerin machen können.



Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bingen unter der 06721 905 0 oder per E-Mail an pibingen@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell