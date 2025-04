Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Parkplatz Bahnhof Bad Sobernheim (ots) - Am Sonntag den 27.04.2025 kam es im Zeitraum zwischen 10:00 und 17:45 Uhr auf einem Parkplatz am Bahnhof in Bad Sobernheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dort den ordnungsgemäß geparkten VW Camper eines 20 Jährigen. Der Verursacher entfernte sich in unbekannte Richtung ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1500,-EUR und befindet sich am hinteren Stoßfänger. Die Ermittlungen dauern an.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752/1560.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





