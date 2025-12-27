Verkehrsunfallflucht - Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben?

Bei der Inaugenscheinnahme der Unfallörtlichkeit und des Schadensbilds vor Ort zeigt sich, dass der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem PKW die B9 aus Bacharach in Fahrtrichtung Niederheimbach kommend befahren hat. Am Ortseingang Niederheimbach kollidiert der PKW gegen 09:20 Uhr mit einer am Fahrbahnrand befindlichen Fahrbahnbegrenzung. Infolge des Zusammenstoßes wird die Begrenzung sowie ein darauf befindliches Verkehrszeichen beschädigt. Der Verkehrsunfallverursacher setzt im Anschluss seine Fahrt in unbekannte Fahrtrichtung fort ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bingen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell