Hüffelsheim
Verkehrsunfallflucht - PKW überfährt Verkehrsinsel
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Samstag, 02.05.2026, gegen 15.45 Uhr konnte ein Fahrzeugführer beobachten wie ein dunkelgrüner PKW Audi nach der Ortslage Hüffelsheim von der L 108 nach rechts auf die L 236 einbiegen wollte.

Hierbei überfuhr der Audi, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, eine Verkehrsinsel. Der Unfallzeuge will Kontakt mit dem Verursacher aufnehmen. Der männliche Fahrer flüchtet aber mit dem PKW (mit auswärtigem Kennzeichen) in Richtung Traisen.
Am flüchtigen PKW entstand ein erheblicher Frontschaden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren