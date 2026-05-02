Hierbei überfuhr der Audi, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, eine Verkehrsinsel. Der Unfallzeuge will Kontakt mit dem Verursacher aufnehmen. Der männliche Fahrer flüchtet aber mit dem PKW (mit auswärtigem Kennzeichen) in Richtung Traisen.
Am flüchtigen PKW entstand ein erheblicher Frontschaden.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Kreuznach
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Verkehrsunfallflucht - PKW überfährt Verkehrsinsel
Hierbei überfuhr der Audi, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, eine Verkehrsinsel. Der Unfallzeuge will Kontakt mit dem Verursacher aufnehmen. Der männliche Fahrer flüchtet aber mit dem PKW (mit auswärtigem Kennzeichen) in Richtung Traisen.