Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Kind





Ein bislang unbekannter PKW befuhr die Hitchinstraße aus Richtung Saarlandstraße kommend. Auf Höhe der Hausnummer 5 wollte ein 10-jähriges Kind die Fahrbahn von rechts nach links überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug.



Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.



Der PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen orangefarbenen PKW gehandelt haben.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



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