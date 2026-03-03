Polizeidirektion Bad Kreuznach
Verkehrsunfallflucht nach vorangegangener Kontroverse

Bad Kreuznach, Alzeyer Straße (ots) - Am Montag, den 02.03.2026, gegen 15.30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Renault Megane die Alzeyer Straße in Richtung Innenstadt.

Ihm folgte der Fahrer eines Opel Zafira.
Der Opelfahrer überholte den langsam fahrenden Renaultfahrer und setzte sich vor ihn. Aufgrund des Überholmanövers entstand zwischen den beiden PKW Fahrern ein Wortgefecht, woraufhin der Fahrer des Zafira weiterfuhr und den Abstand zu dem Megane falsch einschätzte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, dabei entstand Sachschaden. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Halter des Autos konnte von der Polizei später an seiner Anschrift angetroffen und befragt werden.
Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.
Hinweisgeber zum Unfallhergang werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

