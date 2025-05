Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fußgängerin – Tatverdächtiger am Folgetag gefasst!

Hierbei fuhr ein männlicher Radfahrer frontal in eine Fußgängerin, wodurch diese stürzte und leicht verletzt wurde. Trotz couragierter Versuche eines Zeugen, den Radfahrer an der Flucht zu hindern, gelang es diesem unerkannt zu entkommen. Das zurückgelassene Fahrrad wurde vor Ort sichergestellt. Die 56-jährige verletzte Fußgängerin wurde durch den Rettungsdienst mit diversen Prellungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Sofortige polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen im Innenstadtbereich verliefen zunächst erfolglos.

Am heutigen Tag ging bei hiesiger Dienststelle dann ein Hinweis bezüglich der Identität des Radfahrers sowie seinem aktuellen Aufenthaltsort ein.

Mehrere Streifenbesatzungen konnten dadurch an den sich im Innenstadtbereich bewegenden Gesuchten herangeführt werden. Im Bereich der Gerbergasse wurde er schließlich gegen 14:30 Uhr nach einem vergeblichen Fluchtversuch gestellt und in einem Hauseingang widerstandslos festgenommen.

Gegen den 34-jährigen Bad Kreuznacher wird nun wegen Verkehrsunfallflucht in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, in einer ersten Anhörung war er bereits geständig. Darüber hinaus lag ein Haftbefehl in anderer Sache gegen ihn vor. Aufgrund dessen erfolgte im Anschluss an eine erkennungsdienstliche Behandlung die Verbringung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.



