Verkehrsunfallflucht mit verletztem Unfallbeteiligtem - hier Zeugenaufruf

(B41) Bad Kreuznach (ots) - Am Donnerstagmittag, dem 24.07.2025, kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B41 in Höhe Bad Kreuznach (Stadtteil Planig).

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B41 von der Autobahn BAB 61 kommend in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. Im Verlauf der zweispurigen Fahrtstrecke überholte der unbekannte Fahrzeugführer eine auf der linken Fahrspur fahrende 48-jährige Verkehrsteilnehmerin eines orangefarbenen Ford Focus verbotswidrig über die rechte Fahrspur. Auf Grund eines bereits auf der rechten Fahrspur fahrenden Transporters musste der unbekannte Fahrzeugführer vor das Fahrzeug der 48-jährigen einscheren. Da der Abstand jedoch nicht ausreichte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 48-jährige Fahrzeugführerin wurde hierdurch gegen die mittlere Schutzplanke gedrückt.



Der bislang unbekannte Fahrzeugführer und Verkehrsunfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß mutmaßliche mit einem blauen oder grauen Mercedes von der Unfallörtlichkeit. Das Fahrzeug der Geschädigten wurde durch den Verkehrsunfall stark deformiert und war hieraufhin nicht mehr fahrbereit. Es dürfte ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich entstanden sein. Des Weiteren wurde die 48-jährige leicht verletzt, woraufhin sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Kreuznach zu melden, wenn sie Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtenden Fahrzeug machen können.



