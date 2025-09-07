Verkehrsunfallflucht in Winzenheimer Weinbergen

Im Zeitraum Freitag, 05.09.25, 17.00 Uhr bis Samstag, 06.09.25, 18.10 Uhr ereignete sich in Winzenheim, Gemarkung Im Wingert, in Fahrtrichtung KH-Winzenheim rechtsseitig der Charles-de-Gaulle-Straße gelegen, eine Verkehrsunfallflucht.



Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr einen Feldweg und beschädigte vermutlich beim Abbiegen mehrere Rebstöcke.

Am Weinberg entstand ein Schaden von ca. 1.500,-EUR.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



