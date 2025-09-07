Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr einen Feldweg und beschädigte vermutlich beim Abbiegen mehrere Rebstöcke.
Am Weinberg entstand ein Schaden von ca. 1.500,-EUR.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.
Verkehrsunfallflucht in Winzenheimer Weinbergen