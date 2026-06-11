Verkehrsunfallflucht in Simmertal- Zeugen gesucht

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Lkw mit Auflieger die Soonwaldstraße aus Richtung „Banzel“ kommend in Fahrtrichtung Seesbach.



Hierbei blieb der Lkw mit seinem Auflieger an einem hervorstehenden Hausdach hängen und verursachte Sachschaden an dem Gebäude. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Lkw mit Auflieger gehandelt haben. Über der Windschutzscheibe soll sich ein schwarzer Schriftzug oder eine schwarze Folie befunden haben.



Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug beziehungsweise dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden



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