Verkehrsunfallflucht in Simmertal - Zeugen gesucht

Am späten Abend des 07.03.2026 kam es auf dem Parkplatz einer Veranstaltungsörtlichkeit im Hammerweg in Simmertal zu einer Verkehrsunfallflucht.





Ein geparkter, heller Kleinwagen wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der oder die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell