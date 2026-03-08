Simmertal
Verkehrsunfallflucht in Simmertal - Zeugen gesucht
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am späten Abend des 07.03.2026 kam es auf dem Parkplatz einer Veranstaltungsörtlichkeit im Hammerweg in Simmertal zu einer Verkehrsunfallflucht.



Ein geparkter, heller Kleinwagen wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der oder die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren