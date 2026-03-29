Verkehrsunfallflucht in Bergen – Zeugen gesucht!



Hierbei wurde durch ein bis dato unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, ein Gartenzaun beschädigt.



Anhand der vor Ort festgestellten Spuren handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Mercedes, vermutlich einen Transporter oder einen LKW.

Dieser dürfte ebenfalls nicht unerheblich beschädigt sein.



Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



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