Verkehrsunfallflucht in Bacharach - Zeugen gesucht

Am Samstag, den 23.08.2025, kam es gegen 22:00 Uhr in Bacharach auf einem Parkplatz entlang der B9 zu einer Verkehrsunfallflucht.



Hierbei touchierte der flüchtige PKW beim Ausparken zwei parkende Fahrzeuge an der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bingen unter der Tel: 06721/905-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell