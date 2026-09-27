Verkehrsunfallflucht im Morgenbachtal

Zunächst wird mitgeteilt, dass im Bereich Morgenbachtal, auf dem dortigen Mountain Bike/Wander-Trail ein Fußgänger durch einen Radfahrer angefahren und verletzt wurde. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte kann eruiert werden, dass es entgegen der Erstmeldung zwischen zwei Radfahrern zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Nach Schilderung des noch anwesenden 49-jährigen Verunfallten habe dieser den Trail in Fahrtrichtung Trechtingshausen befahren, als er plötzlich von hinten einen Aufprall wahrnehmen konnte. Durch den Zusammenstoß, vermutlich durch einen anderen Fahrradfahrer, kam er nach rechts von der Fahrstrecke ab und stürzte in den parallel zum Trail verlaufenden Graben. Der vermeintliche unfallverursachende Radfahrer, welcher von hinten auf den Verunfallten aufgefahren ist, habe seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt und auch nicht nach dem Verunfallten geschaut. Hinweise oder eine Personenbeschreibung zu dem Verursacher liegen nicht vor. Der Verunfallte wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Er erlitt nach jetzigem Stand nur leichte Verletzungen. Aufgrund der Topographie gestaltete sich die Rettung des Verunfallten sehr schwer. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen.



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